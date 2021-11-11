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Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Beykoz açılarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde ve 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı'na emniyetle yanaştırıldı."

Vira Haber

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