Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Beykoz açılarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde ve 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı'na emniyetle yanaştırıldı."
Beykoz açılarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde ve 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/HQQkz2Y1Sy— KEGM (@kiyiemniyet) November 11, 2021
Vira Haber
Bu haber toplam 49 defa okunmuştur
Etiketler : kegm
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.