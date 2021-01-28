Beykoz'da Karaya Oturan Kargo Gemisi Açığa Çekilmeye Başlandı
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi, açığa çekilmeye başlandı.
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İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi dün Riva açıklarında makine arızası yaptı.
Geminin kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8, Kurtarma-11 römorkörleri ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgeye sevk edildi.
Dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına hava bugün yeniden başlandı. Kurtarma operasyonu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.
Gemi, Riva Elmasburnu'nda demirlediği yerden açığa çekilmeye başlandı.
Kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri olay bölgesinde hazır durumda bekliyor.
Vira Haber
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Etiketler : beykoz, deniz kazaları, istanbul, kegm
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