Beyoğlu'nda 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, bu sabaha karşı Karaköy İskelesi sahili mevkisinde yaptıkları denetimde deniz kenarından yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kimlik bilgileri belirlenen İ.B. ile S.A. isimli şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi. Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döküldüğü öğrenildi. Şüphelilere ise “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

Vira Haber