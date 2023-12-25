Beyşehir'de Balık İşletme Fabrikalarında Boy Limiti Denetimi

Denetimlerde, işletmelerde işleme yapılan balıklarda ölçümler yapılarak boy limiti altında olup olmadığı kontrol edildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan balık işleme fabrikalarının denetlendiği belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmiş olup ilgili kanun kapsamında gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Beyşehir'de benzer denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam ettirileceği kaydedildi.

Vira Haber