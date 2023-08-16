Bilet.Com Yurt Dışında Feribot Bileti Satışına Başladı

Bilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, güvenli, hızlı ve kolay bilet karşılaştırma ve satın alma modeliyle çalışmaya devam eden platform, yurt dışına açıldı.

Yurt içinde İDO, Kıbrıs ve Yunan adaları feribot biletlerini kullanıcıları ile buluşturan Bilet.com, dünyanın en büyük feribot bileti sağlayıcılarından Direct Ferries ile iş birliği yaparak Avrupa kıtasında feribot sefer biletlerini kullanıcılarına sundu.

Şirket, bu iş birliği sayesinde Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Danimarka, Norveç ve daha birçok ülkede feribot bileti satışlarını envanterine ekledi. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa pazarında da hızlı bir başlangıç yapan Bilet.com, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kullanıcılarına uygun fiyat seçeneklerini karşılaştırma imkanı sunuyor.

Bilet.com, Avrupa'nın tamamını feribotla gezme ve feribot biletlerini yerli bir platformdan kolayca satın alma imkanı sunuyor.

- Çeşitli ürün ve hizmetlerle 360 derece deneyim sunuyor

Bilet.com, seyahat biletlerinin yanı sıra etkinlik, araç kiralama, otel rezervasyonu gibi çeşitli ürün ve hizmetlerle kullanıcılarına 360 derece bir deneyim sunuyor.

Tüm yolculuğu tek uygulamada planlama ve rezerve etme vaadiyle çıkılan yolda yurt dışı feribot biletlerini de bünyesine ekleyen şirket, vizyonunu uluslararası mecraya genişletme yolunda bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Artık Bilet.com kullanıcıları firmanın hizmetlerine sadece Türkiye'de değil çok daha geniş bir coğrafyada kolaylıkla erişebiliyor ve aynı deneyimi sınır ötesinde de sürdürebiliyor.

Vira Haber