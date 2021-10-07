Bilime Adanmış Bir Hayat: İşte Aziz Sancar’ın Başarılarla Dolu Yaşamı
Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve Nobel Ödül'ü kazanmış bir bilim insanı. İşte hayatını bilime adayan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın başarılarla dolu yaşamı…
A+A-
Prof. Dr. Aziz Sancar Mardin’in Savur ilçesinde 8 çocuğun 7.si olarak dünyaya geldi ve hiç eğitimi olmayan anne ve babası çocukları için eğitimin önemli olduğunun bilinciyle onların okumalarını sağladı.
Prof. Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduktan sonra ABD’ye lisansüstü eğitim için gitti ve doktora derecesini 1977 yılında Dallas’taki Teksas Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji alanında aldı. Prof. Sancar DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaştı.
2015 yılında Kimya alanında Nobel ödülünü meslektaşları Tomas Lindahl and Paul L. Modrich ile birlikte DNA tamirinin mekanik çalışmaları ile ilgili yaptıkları çalışma ile aldı.
Vira Haber/Vira TV
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : Aziz Sancar, Nobel Ödülü, Vira Haber Azizi Sancar, Vira TV Aziz Sancar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.