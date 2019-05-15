BIMCO'da Şadan Kaptanoğlu dönemi başladı

BİMCO tarihin de ilk Türk ve ilk kadın Başkan Şadan Kaptanoğlu göreve başladı. Şadan Kaptanoğlu'ndan sonra göreve gelecek başkan da belirlendi. BIMCO'nun gelecek dönem başkanı Sabrina Chao olacak.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Turmepa Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, tüm dünyada denizcilik sektörünün çatı kuruluşu BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Başkanı oldu. 123 ülkenin önde gelen armatör, broker ve acentelerinin üyesi olduğu 114 yaşındaki konseyin dümenine ilk defa bir kadın ve ilk defa bir Türk geçti. Kaptanoğlu, Atina’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle Başkanlık nişanını meslektaşı Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos’dan devraldı.

Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Kaptanoğlu Denizcilik’in Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi kısa adıyla BIMCO’nun ilk kadın ve ilk Türk Başkanı oldu. 14-15 Mayıs’ta Atina Pire Yat Kulübü’nde gerçekleştirilen törende konuşan Şadan Kaptanoğlu, konseyin ilk kadın Başkanı olarak Türkiye’nin denizcilikteki başarılarını dünyaya duyuracak olmanın çifte gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu değişim, BIMCO'nun modern, cesur kadın ve erkek üyelerinin omuzlarında gerçekleşiyor. Belirtmek isterim ki, BIMCO üyesi olmaktan gurur duyuyorum. BIMCO değerlerini daima en üst düzeyde taşıyacağım.” dedi.

BIMCO üyelerine seslenen Kaptanoğlu, gemi sahipleri olarak denizcilik değerlerinin test edileceği bir döneme girdiklerinin altını çizdi. Kaptanoğlu, “Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini tanımlayacağı önemli bir dönemdedir. Çevre her zaman tüm başkanlarımızın gündeminde olmuştur. İşte ben de bu nedenle geleceği önceden düşünerek başkanlığım döneminde çevreciliği ana gündem maddem olarak belirledim.” diye konuştu.

Merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan konseyin dümenine geçerek 123 ülkede 2100 üyesi bulunan kuruluşun dünya ticaretindeki rotasına yön verecek olan Kaptanoğlu’na törende Başkanlık nişanını selefi Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos taktı. BIMCO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarılı bir meslektaşına devrediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Papagiannopoulos, “Şadan Kaptanoğlu'nun BIMCO’nun bir sonraki Başkanı olarak seçilmesi, bu konudaki amacımızın en iyi şekilde yerine getirildiğinin kanıtıdır. Ben Yunan bir centilmen olarak bir Türk hanımefendisine dünyanın en büyük denizcilik organizasyonunun Başkanlığını devrediyorum. Bir kez daha Doğu Akdeniz, dünya deniz taşımacılığının pivotu haline geldi. Deniz, insanları, kültürleri, cinsiyetleri ve ulusları bir araya getirir.” dedi.

Dünyanın lider armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, bankalar ve sigorta şirketlerinin yöneticilerinin hazır bulunduğu törende Türkiye’den de denizcilik camiasının önde gelen isimleri Kaptanoğlu’nu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Lucien Arkas, Eşref Cerrahoğlu, Cengiz Kaptanoğlu ve Aret Taşçıyan törene katılan isimler arasındaydı. Törende konuşan Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, “Üç sebepten dolayı bugün önemli bir gün. Birincisi bir Türk vatandaşının küresel bir örgütün başına gelmiş olması. İkincisi bunun bir Türk kadını olması ki özellikle üzerinde durulması gereken bir şey. Üçüncüsü de Türk iş dünyasın vardığı noktaları göstermesi bakımından önemli.” diye konuştu.

BIMCO’nun 2021 yılında yapılacak Genel Kurulu’nun Türkiye’de gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece dünya denizcilik sektörüne yön veren armatörler Türkiye’de bir araya gelecek.

2017 YILINDA GELECEK DÖNEM BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Şadan Kaptanoğlu, 2011'de BIMCO'da Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği ile göreve başladı. 2013'te ise İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen Kaptanoğlu, 2017 yılında BIMCO Gelecek Dönem Başkanlığı’na seçilmişti. Türkiye'de ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği’ni sürdürüyor. 2016 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şadan Kaptanoğlu, aynı zamanda TURMEPA’nın da üyesi olduğu uluslararası deniz ve çevre koruma örgütü INTERMEPA’nın Başkan Yardımcısı ve Uluslararası WISTA Türkiye Büyükelçisi görevlerini yürütüyor.

DENİZCİLİĞİN KURALLARINI BIMCO YAZIYOR

Dünya denizciliğinin en üst düzey konseyi olan BIMCO 114 yıldır dünya armatörlerini çatısı altında toplayarak sektörün gelişimine yön veriyor. Denizcilik endüstrisini geleceğe hazırlayarak ülkeler arası ticari işleyişin sorunsuz olması için çalışmalar yapan BIMCO, sektördeki riskleri azaltacak ve önleyecek kuralları belirliyor. Dünya deniz ticaretinin anayasası sayılan 300’ün üzerinde sözleşmeyi yürürlüğe koyan BIMCO, bu sözleşmelerin güncellenerek sektörde standartların yükseltilmesini sağlıyor. Konsey ayrıca ticari tarafların yorum farkından kaynaklanan uyuşmazlıklarını da sözleşme ve hükümler üzerinden önleyerek dünya ticaretinin yüzde 90’ını kapsayan denizciliğin sorunsuz şekilde işlemesine yardımcı oluyor.

Tüm dünyada bilgi akışını sağlayan BIMCO, global ölçekte limanlar arası tüm gelişmeleri eş zamanlı olarak üyesi olan şirketlere iletebiliyor. Üyesi olan kuruluşlara ayrıcalık kazandırarak, daha verimli bir iş gücü sağlamak adına üyeler arasında diyaloga ve sektörün eğitimine de ağırlık veriyor. Balast suyu yönetimi ve deniz araçlarının yakıtlarında düşük sülfür kullanımı gibi çevresel konularda da çalışmalar yürüten BIMCO, ayrıca denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol üstleniyor ve uluslararası arenada kurumlarla iş birliği yapıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da 1986 yılında üyesi olduğu kuruluş IMO, AB ve BM nezdinde mutlaka dikkate alınıyor. Ülkeler ve denizcilik sektörünün devleri kendi içinde BIMCO’nun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Uluslararası Ticaret Odası ICS, INTERTANKO, INTERCARGO’nun yuvarlak masa toplantıları BIMCO tarafından da destekleniyor.

BIMCO

•BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Konseyin adı, ileriki yıllarda Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi olarak değiştirildi.

•1920’de 12 ülkeden 500’ün altında üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2100’ü aşkın üyesi bulunuyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası 51 organizasyonla ilişkisi var.

•1960’larda dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 32’sini ve 93 milyon DWT’yi temsil ederken, bugün dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 65’i ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.

•Türkiye BIMCO’ya 1962’de üye oldu ve bugün Türkiye’den üye olan kurum sayısı ise 84’e ulaştı.

•Kuruluşun bugüne kadar 43 başkanı oldu.

Vira Haber