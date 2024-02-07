Bin 487 Öğrenci İş Deneyimi Kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyor. Böylelikle eğitimleri devam eden öğrenciler, kariyer planlamasının yanı sıra devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezuniyet öncesinde iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyor.

Vira Haber