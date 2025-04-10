“Bir Projem Var Yarışması 2025” Başvuruları Başladı

Lojistik alanında farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin projelerini desteklemeyi amaçlayan yarışmada, sipariş yönetimi, depolama, stok yönetimi, katma değerli hizmetler, terminal hizmetleri, gümrükleme, sigorta ve taşımacılık gibi birçok konu başlığı ele alınabilecek.

Projeler makale formatında hazırlanacak ve yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2025 olarak açıklandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Yarışma Ödülleri:

1.’lik ödülü: Dizüstü bilgisayar

2.’lik ödülü: Cep telefonu

3.’lük ödülü: Tablet

4., 5. ve 6.’lık ödülleri: İstanbul Ticaret Odası Prestij Kitap Yayınları’ndan özel ödüller

Yarışma, lojistik sektörünün geleceğine genç bir bakış sunmayı hedeflerken, öğrencilerin yaratıcı fikirleriyle sektöre katkı sağlamalarına da imkân tanıyor.

Vira Haber