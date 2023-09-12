Birleşik Krallık'ta İşsizlik Yüzde 4,3'e Yükseldi
Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi.
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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.
Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.
Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : İşsizlik, Birleşik Krallık
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