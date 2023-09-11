Bitlis'te "1. Adilcevaz Su Sporları Şenliği" Düzenlendi

Kaymakamlık öncülüğünde belediye ve Doğu Deniz Derneğinin desteğiyle Adilcevaz Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulunda düzenlenen şenlikte, kano, dalış, yüzme ve atlama yarışmaları yapıldı.

Adilcevaz Dalış Okulu dalgıçlarının gölde 28 metrekare Türk bayrağı açtığı şenlikte, gençler kanolarla gölde eğlenceli anlar yaşadı, bazı vatandaşlar da tekne turuyla Adilcevaz sahillerinin güzelliklerini izledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenliğin açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Gölü'nün kuzeyinde Süphan Dağı, güneyinde kaleleriyle, ender güzellikte mikrobiyolitleriyle çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün en temiz ve en uzun sahiline sahip, su sporlarının başkenti olmaya aday, Bitlis'in en şirin, en yeşil ilçesi Adilcevaz'da su sporları şenliğinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Adilcevaz Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezinin ilimize ve ilçemize çok büyük değer katacağına inancım tamdır. Van Gölü'nün üçte ikilik kısmı Bitlis sınırları içindedir. Böyle bir avantajdan mutlaka faydalanmak, projeler üretmek gerekir. Kim bilir belki de Van Gölü'nün derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen ne büyük hazineler vardır. Geçmişimizin bize bıraktığı miras belki bu dalış merkezi sayesinde gün yüzüne çıkacaktır. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise ilçede ilk kez gerçekleştirdikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Van Gölü'nün güzelliklerinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Demir, "Her şehrin bir hikayesi vardır. Adilcevaz'ımızın hikayesi açtığımız mikrobiyolit sergisinde hayat buldu. Burada yıllardır hayal edilen ama bir türlü hayata geçmeyen bir projeyi başlattık. Adilcevaz özelinde Van Gölü'nün güzelliklerinden istifade ederek başarmak istedik. Bu sayede sadece bölgenin değil belki de Türkiye'nin bu anlamda en güzel tesisini yapmayı başardık. Burada her yıl yüzlerce dalgıç yetişecek, yüzme eğitimleri, kano dersleri ve çeşitli etkinliklerle hemşerilerimize ve tüm ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Ulaştırma Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Eyigün olmak üzere, Adilcevaz Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Adilcevaz'ın tarihi ve turistik anlamda bölgenin en güzel ilçesi olduğunu belirterek, "Urartular, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapan, kaleleri, camileri ve doğal yaşam alanlarıyla, yeni yaptığımız dalış okulu ve su sporları merkezi gibi turistlik tesisleriyle herkese hitap eden bir ilçeyiz." dedi.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, çok heyecanlı olduğunu ve bu etkinliklerin Adilcevaz'a büyük değer kattığını dile getirdi.

Şenliğin açılış programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Vira Haber