Sokak modasının çok fazla insan tarafından kullanılıyor olması, üreticileri çeşitli modeller üretmek zorunda bırakıyor. Çeşitlilik sağlanması adına üretilen modellerden biri de Nike tarafından üretilen Blazer modeli.

Spor giyim her ne kadar unisex üretim için büyük bir şans olsa da, cinsiyet özelinde ürün üretilmesi de gerekiyor. Aslında tasarımda kullanılan çizgiler unisex olsa da, renk dolayısıyla cinsiyet özelinde bir ürün olarak adlandırılabiliyor. Nike tarafından geliştirilen bu model ise tamamen kadın tüketimine yönelik. Ayakkabının çizgileri ve aksesuarları, kadınlar için özel olarak tasarlanmış.

Nike Blazer ayakkabı satın al

Blazer modelinin renk skalası, gündelik kullanıma son derece uygun. Çizgileri de günlük yaşantıda her türlü spor kıyafetin altına yakışacak cinsten. Dolayısıyla hemen her yaştan kadın bu seriye ait ayakkabıları alıp kullanıyor. Modelin Sneaksup sayfasına https://www.sneaksup.com.tr/nike-blazer link üzerinden ulaşabilirsiniz.