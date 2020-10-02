BM, Türkiye ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını onayladı.
A+A-
BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.
Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : libya, türkiye, deniz sınırı, birleşmiş milletler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.