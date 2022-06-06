BM'den Kızıldeniz'de Çevre Felaketi Uyarısı

BM Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Safir tankerinin büyük miktarda petrol sızdırması Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açar." ifadelerine yer verildi.

Yemen'in 7 yıldan uzun süredir iç savaşlar nedeniyle yıkıma uğradığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'de meydana gelebilecek çevre felaketine ilişkin bir rapor da paylaşıldı.

Raporda, Safir petrol tankerinin Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinin 4,8 deniz mili açığında beklediği belirtilerek, patlaması veya petrol sızıntısı riski taşıdığı aktarıldı.

Tankerdeki petrolün sızıntısı durumunda çevre felaketinin doğaya, turizme ve balıkçılığa ciddi şekilde olumsuz etki yapacağı vurgulanan raporda, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, BM koordinasyonundaki kurtarma planı için şimdiye kadar 40 milyon dolar yardım toplandığı ve planı hayata geçirmek için 104 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde duran Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safir petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.