BM'den Trump'a Kudüs reddi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı BM Güvenlik Konseyi'nin ardından Genel Kurul'un gündemine geldi. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Kudüs tasarısı kabul edildi. 128 Kabul, 9 Ret, 35 çekimser oy kullanıldı.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı sunulan Kudüs tasarısı kabul edildi. Tasarı için 128 Kabul, 9 Ret ve 35 çekimser oy kullanıldı.

ABD, İsrail, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Micronezya, Nauru, Togo, Palau, Kudüs kararına karşı oy kullandı.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan yer alıyor.

ABD'nin New York kentindeki kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Oylama öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ve ABD BM Daimi Temsilcisi Haley konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında "Oylama Filistin davasının hala davamız olduğunu göstermek için önemlidir. Bu bağlamda, bugün adalet ve barış için sesimizi yükselteceğiz. Ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Biz korkmadık! Güçlü olabilirsin, ama bu seni haklı yapmaz" dedi.

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Trump’ın kararının Kudüs’ün statüsünü etkilemeyeceğini, sadece ABD’nin arabuluculuk statüsünü etkileyeceğini söyledi.

YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK

BM Genel Kurulu'nda 193 ülkenin üçte ikisi lehte oy kullanırsa tasarı kabul edilecek. Genel Kurul'dan çıkacak karar tavsiye niteliği taşıyor ancak yasal bağlayıcılığ bulunmuyor.

Vira Haber