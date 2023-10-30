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Bodrum Açıklarında 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber

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