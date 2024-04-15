Bodrum Cruise Port Sezonu Açtı

Silversea Cruises’a ait 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit gemisi Bodrum Cruise Port’a demir atarken, liman 2024 yılı boyunca 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, 2024 kruvaziyer sezonunu açtı. 7 Nisan Pazar günü İstanbul Limanı’ndan yola çıkan Silver Spirit adlı gemi, 475 yolcusuyla birlikte Bodrum Cruise Port’a geldi.

Bodrum Cruise Port, kasım ortasına kadar devam edecek sezonda 100 binin üstünde yolcu ağırlamayı hedeflerken, Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Bu yıl için 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini ifade eden Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, “Bu yıl da Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu bekliyoruz. Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz” dedi.

Global Ports Holding tarafından işletilen Bodrum Cruise Port, bir terminal binası ve iskele inşası dahil olmak üzere liman tesislerine büyük yatırım yapmış olup duty free alışveriş alanları, seyahat acenteleri, restoran ve kafe gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır. Liman, 2015 yılının sonlarında Deniz Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret ve Türk Standartları Genel Müdürlüğü onayı ile Yeşil Liman akreditasyonunu almıştır.

Vira Haber