Bodrum Cruise Port ve Marella Discovery 2 Geleceğin Denizcilerini Ağırladı

Gelecek nesillerin denizcilik hayallerini canlandırmayı amaçlayan bu etkinlik kapsamında, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümü’nden 15 öğrenci ağırlandı. Öğrencilere verilen eğitimlerin ardından gemi turu gerçekleştirildi.

Teoriden Pratiğe: Liman Eğitimi ve Gemi Gezisi

"Denizcilik", "Kruvaziyer Turizmi", "Kaptanlık ve Denizcilik Meslekleri" ile "Denizlerin ve Okyanusların Korunması" temalı sosyal sorumluluk projesi, sabahın erken saatlerinde Bodrum Cruise Port’ta kapsamlı bir liman tanıtımıyla başladı. Öğrenciler, gümrüklü ve gümrüksüz saha ayrımları, liman güvenliği, pasaport ve gümrük işlemleri ile duty free operasyonları gibi kritik süreçler hakkında bilgi aldı. Ayrıca kılavuz kaptanlık mesleği, gemi operasyonları, manevra teknikleri ve römorkör ile gemi takvimi oluşturulması gibi operasyonel konular da detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler, Marella Discovery 2 gemisinde kruvaziyer deneyimi yaşadı. Gemi mürettebatı ve yolcularla birlikte bir tatbikata katılan öğrenciler, gemi hiyerarşisi, çalışma koşulları ve denizde kariyer yapmanın ayrıntıları hakkında doğrudan mürettebattan bilgi aldı. Köprüüstü, makine dairesi, mutfak ve genel yolcu alanlarını gezen öğrenciler, program sonunda bir kruvaziyer yolcusu gibi gemi restoranında öğle yemeği deneyimi yaşadılar.

Gelecek Nesillerin Gözlerindeki Işıltı En Büyük Motivasyonumuz

Bodrum Cruise Port’un gençlere umut ve ilham veren bir merkez olduğunu belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör: “Marella Discovery 2 ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, gençlerimize denizcilik kariyerleri konusunda ilham vermek ve denizcilik kültürünü genç yaşta kazandırmak adına çok değerli. Bu anlamlı etkinlik, Bodrum Cruise Port’un sadece üstün kruvaziyer hizmetleri sunan bir liman değil, aynı zamanda gençlere umut ve ilham veren bir merkez olduğunu da gösteriyor. Bu değerli katkıları ve samimi iş birlikleri için Marella Cruises ekibine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Global Ports Holding olarak sürdürülebilir bir gelecek için genç nesilleri desteklemeye kararlıyız. Gelecek nesillerin gözlerindeki ışıltı, en büyük motivasyonumuz.” ifadelerini kullandı.

Marella Cruises Sürdürülebilirlik Yöneticisi Olivia Wells ise “Bu yıl da Bodrum Cruise Port ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Marella Discovery 2 gemimizde, yerel öğrencileri ağırlayarak onlara mürettebat tatbikatları, ekip konuşmaları gibi operasyonları yakından gözlemleme fırsatı sunduk ve denizcilik alanındaki çeşitli kariyerler hakkında ilham verici bir eğitim sağladık. Öğrencilerin makine dairesinden mutfağa, kaptan köşküne kadar geminin tüm alanlarını görmeleri de onlar için oldukça öğretici oldu. Gelecekte limanla daha fazla iş birliği yapmayı umuyoruz” dedi.

Bodrum Cruise Port Hakkında

Bodrum Cruise Port, Global Ports Holding’in 21 ülkede işlettiği 33 limanlık ağının bir parçası olarak, kruvaziyer gemileri, Yunan adalarına giden feribotlar ve mega yatlar için kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Yüksek kapasiteye sahip liman, 350 metre uzunluğundaki iskelesiyle modern terminal, gümrüksüz satış mağazaları, seyahat acenteleri, restoranlar ve kafeler gibi çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Stratejik konumu sayesinde Bodrum Cruise Port, yolculara şehre kolay erişim imkânı sunarken bölgesel turizme de önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Marella Cruises:

Marella Cruises, TUI Birleşik Krallık ve İrlanda ile TUI Group’un bir parçasıdır. İngiltere’nin en büyük üçüncü kruvaziyer şirketidir. 1 Haziran 2023 itibarıyla Marella Cruises filosunda beş gemi bulunmaktadır: Marella Discovery, Marella Discovery 2, Marella Explorer, Marella Explorer 2 ve filoya en son katılan Marella Voyager. Marella Cruises, misafirlerine tüm bahşişler ve servis ücretleri dahil olmak üzere standart olarak her şey dahil hizmet sunmakta; bu da rakipsiz bir hizmet kalitesi ve ödüllü eğlence deneyimi sağlamaktadır. Marella Cruises, 2024 yılında Wave Awards’ta “En İyi Eğlence” kategorisinde ödüle layık görülmüş ve 2019'dan bu yana Good Housekeeping dergisi okuyucuları tarafından “Gemide Sunulan Hizmet” alanında tavsiye edilen marka olmuştur.

Vira Haber