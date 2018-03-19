Bodrum Guleti için tescilleme çalışması

Yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin maviyle yeşili bir arada bulabilmek için tercih ettikleri gezi teknesi Bodrum guletlerine coğrafi işaret almak için çalışmalar yürütülüyor.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum guletinin yüzlerce yıldır üretilmeye devam ettiğini söyledi.

Guletlerin turizme ayrı bir hareket kattığını belirten Kocadon, "Yat turizminin gelişmesiyle bu teknelerimiz daha çok rağbet görmeye başladı. Bodrum guletlerinin sağlamlığı da ön plana çıktı. Bununla ilgili coğrafi işaret almak için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Girişimleriyle Bodrum guleti yapımının bir standarda bağlanacağını vurgulayan Kocadon, şöyle devam etti:

"Biz coğrafi işaret alma ihtiyacını hissettik, çünkü coğrafi işaret birbirine geçmiş markaları kapsıyor. Yani bundan sonra hiç kimse kafasına göre 'Biz Bodrum guleti yaptık' diyemeyecek. Bodrum guletini yapabilmek için bizim standartlarımıza uymak zorunda kalacaklar. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile bir çalışma yaptık. Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alacağız. Bundan sonra Türkiye'de herhangi bir tersanede gulet isminde bir tekne yapılacaksa bizden görüş alacaklar. Biz de gereken incelemeleri yaptıktan sonra onay vereceğiz."

Kocadon, amaçlarının Bodrum guleti markasını korumak olduğuna işaret ederek, yapılacak bu çalışmanın, Bodrum'a büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini bildirdi.

"Üç çeşit Bodrum guleti var"

Bodrum guletinin çeşitlerinin de olduğunu aktaran Kocadon, "Bunlar 'gulet', 'keç' ve 'tirhandil' olmak üzere üç ayrı çeşidi vardır. Bunlar halk arasında tam ayırım yapılamadığı için 'Bodrum guleti' olarak biliniyor. Biz 'Bodrum tirhandili' ve 'Bodrum guleti'nin tescilini alacağız." diye konuştu.

Bodrum'da yaklaşık 7 bin 500 yataklık tekne kapasitesinin olduğuna dikkati çeken Kocadon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz turizmi kara turizmine göre 'bire beş' oranla daha pahalıdır. 50 bin turist geldiği zaman, bu 100-150 bin turist rakamlarıyla ölçülen bir kazanç sağlıyor. Mavi yolculuk, yani deniz turizmi, Ege kıyılarında yapılır, bu da bizim için büyük bir avantaj. Bu çalışmayla biz yat turizminden gelir elde eden arkadaşlarımız faydalansın istiyoruz. Bu nedenle bu adımı attık ve Bodrum guletlerini coğrafi işarete kavuşturacağız."

Kocadon, Bodrum guletlerinin yurt dışında oldukça tercih edildiğini de belirterek, geçtiğimiz yıllarda bu tekneleri Norveç, İngiltere, Mısır ve Maldivler'e kadar sattıklarını kaydetti.

Vira Haber