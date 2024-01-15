Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Antalya Kaş ilçesi arasında denizlerde fırtına bekleniyor.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum- Kaş arasında bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 16.01.2024 (Salı) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

Vira Haber