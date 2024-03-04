Bodrum-Kaş Arası Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Kaş arasında rüzgarın; yarın (05.03.2024 Salı) gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



Vira Haber