Bodrum Kruvaziyerle Gelen 2063 Turisti Ağırladı

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki, 2063 yolcu ve 1131 personelin yer aldığı dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu gemiden inenler, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Vira Haber