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Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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