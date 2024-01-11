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Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. 

Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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