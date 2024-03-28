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Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6’sı çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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