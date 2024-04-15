Bodrum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 13 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber