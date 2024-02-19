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  3. Bodrum'da 4’ü Çocuk 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Bodrum'da 4’ü Çocuk 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'da 4’ü Çocuk 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 4’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4’ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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