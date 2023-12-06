Bodrum'da 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak 19 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın devamında Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı takip neticesinde karada 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.



Diğer göçmen olayında ise yelkenli tekne içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Bodrum’daki üçüncü göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (KB-112,KB-32) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 10 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber