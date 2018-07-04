Bodrum’da Kabotaj bayramı coşkuyla kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. Yıldönümü 01 Temmuz 2018 Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Bodrum Liman Başkan’ı Burak Okçu bir konuşma yaptı.

Bodrum Belediyesi Mahfel Cafe önünde 17:00’den itibaren başlayan kutlamalara Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Karakaya ve Doğan Güneri, Muğla Büyükşehir Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer, Liman Başkanı Burak Okçu, Bodrum Emniyeti Liman Şube Müdürü Raşit Özkan, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Muğla Büyükşehir Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Şefi Şükran Özcan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol, Bodrum Denizciler Derneği önünden Emniyet Müdürlüğü’ne ait tekneyle açılarak, etkinliklerin yapılacağı Bodrum Belediyesi Mahfel Cafe önünde Ulu Önder Atatürk ve şehit denizcilerimizin aziz hatıraları anısına hazırlanan çelengi denize bıraktıktan sonra Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un yelken sporcuları Kumbahçe Koyuna optimist, laserleri ile ve Halikarnas Kürek Takımı Su Sporları Kulübü kürekçileri ile kutlamaya katıldılar. Daha sonra katılan vatandaşlara lokma ve dondurma ikramında bulunuldu. Hazırlanan programda yüzme, halat çekme yarışları, denizden tabak çıkarma, yağlı direkten bayrak alma, engelli yüzme yarışları yer aldı.

Düzenlenen yarışlarda; 10-15 yaş halat çekme yarışmasında 1. Aslanlar Gurubu, 16-24 yaş halat çekmede 1. YasuKara Gurubu, Erkekler 50m yüzme yarışmasında 1. Ege Oğul Karabulut, Kızlar 50m yüzme yarışmasında 1. Elif Su, Erkekler 100 m yüzme yarışmasında 1.Efe ŞAHİN, Denizden Tabak çıkartma yarışmasında 1. Burak Buğra Çetin, yağlı direk yarışmasında ise 1. Mert Derim oldu.

50m engelli yarışmasına Mehmet Elünlü, Mehmet Can, Sena Pancar, Batuhan Aygün, Burak Çotura, Özlem Özhan, Arca Bartu Karaca katıldı.

Yarışmaların ardından, ödül töreninde dereceye giren tüm yarışmacılara Bodrum Deniz Ticaret Odası tarafından tedarik edilen madalyalar ve kupaları takdim edildi.

Etkinlik 20.00- 22.00 saatleri arasında Bodrum Deniz Ticaret Odasının Marine Clup Catamaran’da Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Büyükşehir Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanı Müdürü Fatih Gökçe, Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımı ile düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kokteyli ile devam etti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Dinç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısız Fatih Öztarakçı’nın açılış konuşmasını yaptığı kokteyl üyeler tarafından da büyük ilgi gördü. Ayrıca gecedeki konuşmasında Başkan Dinç hizmeti hep daha iyiye taşıma politikası kapsamında önümüzdeki ay odanın BODTO’nun mülkiyetinde olan eski binasına taşınacağı müjdesini verdi.

GÜLLÜK

Güllük’te de coşkuyla geçen kutlamalar 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 09.30’da büyük önder Atatürk’ün, Türk büyüklerinin ve deniz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesi ile başladı.

Etkinliklere Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas ilçe Garnizon Komutanı Cenk Erataç, Sahil Güvenlik Komutanı (313) Gökhan Sayar, Milas İlçe Jandarma Komutanı Halit Çalmuk, Güllük Karakol Komutanı Hakan Yıldırım, Güllük Liman Başkan Gökhan Topaloğlu, Bodrum Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Ethem Özyurt, Meclis Üyesi Ufuk Esen ve Emrah Çelenk, Güllük Boğaziçi Yolcu Kooperatifi Başkanı Sinan Erbey, Milas Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak, Güllük Muhtarı Celal Akyol katıldığı etkinlikler çerçevesinde, ilk önce farklı yaş kategorilerinde yüzme yarışı düzenlendi. Rakipleriyle kıyasıya yarışan katılımcılar, dereceye girebilmek için kulaç attı. Yüzme yarışının ardından yarışmacılar, görevliler tarafından denize atılan tabakları bulmaya çalıştılar. Denize atılan 4 tabağı dalarak çıkarmayı başaran yarışmacılar, jüri tarafından başarılı bulundu.

Çok sayıda vatandaşın yakından takip ettiği yarışmalara ilgi yoğun oldu. Etkinliklerin ikinci etabında ise tekneler yarıştı. Beygir güçlerine göre yarışan tekneler, hızla denize açılarak dubalardan döndü ve yeniden başlangıç noktasına ulaşmaya çalıştılar. Tekneler sergiledikleri performansla izleyenlerden alkış topladı.

Daha sonra herkesin heyecanla beklediği yağlı direkten bayrak kapma yarışmasına geçildi. Yarışmacılar tek tek yağlı direkten yürüyerek bayrağa ulaşmaya çalıştılar. Yarışmacıların sık sık denize düştüğü yarışma, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarım saatin ardından Serdar Satı bayrağı kapmayı başardı.

Renkli görüntülere sahne olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Güllük Liman Başkanlığına bağlı dev römorkun su gösterisi yaptı. Yarışmaların ardından, ödül töreninde dereceye giren tüm yarışmacılara Bodrum Deniz Ticaret Odası tarafından tedarik edilen madalyalar ve kupaları takdim edildi ve vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Vira Haber