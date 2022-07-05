Bodrum’da Kruvaziyer Turizmi Yükselişte

Kruvaziyer turizmini 1942 yılında Prof. Dr. Walter Hunziker’in “para kazanma amacına dayanmayan ve devamlı kalış biçimine dönüşmemek kaydıyla, yabancıların bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay ve ilgilerin tümü’ olarak tanımlamasını hatırlatan Orhan Dinç, başladığı yere geri dönecek şekilde dolaşarak yapılmış bir hareketi tanımlayan kruvaziyer turizminin, konaklama yaptığı limanlarda bölgeye çok şey kattığına değindi.

Dinç, şöyle devam etti: “Kruvaziyer turizminde; liman ziyaretleri, limana yakın yerlerde ziyaret ve alışverişlerden oluşan aktiviteler vardır. Kruvaziyer gemilerin uğradığı limanlar ve bu limanlarda, kruvaziyer turistlere sunulan turistik hizmetler, ev sahibi ülkelerin ağırlıkla yatırım yaptıkları alanları oluşturmaktadır. Ancak, kruvaziyer turizmin temelinde deniz ve gemi seyahati vardır. Gemi seyahati, gemide sunulan her türlü hizmet ve liman ziyaretlerinden oluşan bir turistik ürün olarak değerlendirilirken ayrıca diğer ulaştırma ve konaklama hizmetlerinden de yararlanılmaktadır.”

Deniz turizmi ile geçinen bir bölge olarak Bodrum’un birçok gemiye ev sahipliği yaptığını ifade eden Dinç, pandemi etkisinin azalması ile beklenen gemi sayısının yüz güldürücü seviyede olduğunu belirtti.

Dinç: “Bölgemizde Bayram Havası Esecek”

2022 Nisan ayı Bodrum Cruise Port Limanı’nda başlayan hareketle beraber 150 adet gemiye ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Dinç, bu gezilerde 200.000’den fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi. Kültürel ve ticari anlamda yoğun bir sezon geçireceklerinin altını çizen Dinç, “Esnaf mutlu olacak ve bölgemizde bayram havası esecek. Burada farkındalık yaratmamız gereken konulardan biri halkın duruşu. Bölgesel ve ekonomik anlamda dalgalanmalarla beraber izlenecek yol. Gelen turisti tekrar Bodrum’a getirmenin yolu ve sürekliliğin sağlanması rakamların fahiş olmaması ile alakalı. Tatile gelen misafirlerimizin kendini huzurlu ve mutlu hissettiği kadar, güvende de hissetmesi önemli. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Akdeniz’den başlayan bu gemi tatilinde misafirlerimizin Bodrum, Kuşadası, Antalya, Marmaris limanlarında konaklama yapması milli değerlerimizin ne kadar önemli bir noktada olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya turizm endüstrisi içinde kruvaziyer turizminin hızla geliştiğine dikkat çeken Dinç, Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği tarafından yayınlanan oranlara bakıldığında, 2000 yılından bu yana yüzde 25’lik bir büyüme gözlemlendiğini belirtti.

Rakamların 2022 sene sonu istatistikleri ile beraber daha da büyüyeceği görüşünde bulunan Dinç, “Kruvaziyer turizminde limana gelen her gemi ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamakta. Yabancı turist değil, yerli turiste de alternatif ve farklı bir tatil deneyimi yaşama şansı sunmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz ve özellikle Bodrum bölgemizde kruvaziyer turizminde gelişmeye ve büyümeye çok açık bir durum söz konusu” dedi.

Destinasyonlar içerisinde günümüzde Uzak Doğu, Kutuplar, Baltık Deniz Bölgesi, Arap Yarımadası, Kızıldeniz, Karadeniz ve özellikle Akdeniz Bölgesi’nin ön planda olduğunu belirten Dinç, Türkiye’nin buradan payını alacağını, Bodrum bölgesi olarak da misafirlerini ağırlamak için beklediklerini söyledi.

Vira Haber