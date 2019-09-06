Bodrum’da yaralı fok alarmı

Gündoğan Mahallesi Mezgit Koyu kıyısında vatandaşlar bir Akdeniz foku gördü. Fokun yaralı olduğunu düşünen vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbarı alan Bodrum AKUT, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Foku Araştırma Grubu yetkilileri ekipleri, Gündoğan Mezgit Koyu’na gitti. Kıyıya yakın bir alanda yüzen ve zaman zaman suya batıp çıkan dişi fokun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu Gönüllüsü Umay Karabaş, Bodrum Yarımadası çevresinde 9 adet Akdeniz fokunun bulunduğu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu foku burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü nesli tükenmekte olan canlılardan. Bodrum çevresinde 9, Türkiye sınırlarında ise yaklaşık 100 fok var. Bu 2 metre boyunda yaşlı bir dişi fok. İnsanlar bir fok gördüğünde 0 533 488 58 58 numaralı Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı’na arayabilirler” şeklinde konuştu.

Vira Haber