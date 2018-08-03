Boğaçayı Projesine yine teklif veren olmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilinde Boğaçay'ın denize döküldüğü alanda dere yatağına 750 metre deniz suyunun da alınacağı ve dört etaptan oluşan Boğaçay Projesi'nin Özel Proje Alanı Yapımı İhalesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 3’üncü kez yapıldı. İhaleye ise yine katılımcı çıkmadı.

MESLAK ODALARI DAVA AÇMIŞTI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Antalya Şubesi ve bölge sakini Kutay Meriç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Vizyon Proje’ olarak tanımladığı Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Açılan davanın gerekçesi ise “Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Projesi’nin asıl amacının Boğaçayı’nın denize deşarj noktasından membaaya doğru 750 metrelik bölümünün kanal haline getirilerek deniz suyunun 750 metre içeriye alınması projesi olduğunu ileri sürülmüştü.

Vira Haber