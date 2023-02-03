Boğazdan Geçen Petrol Ürünü İçin de 'Sigorta' İstenecek

Boğazlardan geçen ham petrol tankerleri için için istenen sigorta teyit mektubu, "petrol ürünü" taşıyan gemiler için de talep edilecek.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı'na eklemeleri gerektiği belirtildi.

Kurum Aralık başında boğazlardan geçen ham petrol tankerlerinden, sahip oldukları sigorta poliçelerinin taşınan her cins petrol ve her boğaz geçişi için geçerli olduğunu gösteren ek bir teyit mektubu istemeye başlamıştı. Böylece bugünkü adımla petrol taşıyan tankerlerdeki uygulama petrol ürünü taşıyan gemiler için genişletilmiş oldu.

Kaynak: Ekonomim