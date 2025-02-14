Boltas Trieste’deki Yeni Deposuyla Avrupa’daki Gücünü Artırdı

Boltas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cumhur Erzurumluoğlu, bu stratejik hamlenin İtalya ve Avrupa’daki operasyonlarına ivme kazandıracağını belirtti.

Lojistik sektörünün köklü oyuncularından Boltas, İtalya’da 30 yılı aşkın süredir başarıyla devam eden faaliyetlerini, Trieste’deki yeni depo yatırımlarıyla daha da ileri taşımayı hedefliyor. Boltas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cumhur Erzurumluoğlu, bu stratejik hamlenin İtalya ve Avrupa’daki operasyonlarına ivme kazandıracağını kaydetti.

Erzurumluoğlu, Trieste Limanı’na 44 kilometre mesafedeki depolarına yaptıkları yeni yatırım sayesinde, mevcut alanı bir lojistik üssü haline getirdiklerini anlattı. Söz konusu depoyu, İtalya ve Avrupa taşımaları için aktarma merkezi olarak da kullandıklarını dile getiren Erzurumluoğlu, yeni altyapının, yükleri kısa ve uzun süreli depolama imkânı sağlayacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Maliyetleri düşürüyor, ihracatçıya avantaj sağlıyor

Toplamda 5.500 metrekarelik modern depolarının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Erzurumluoğlu, özellikle parsiyel taşıma ve depolama taleplerinin arttığını vurguladı.

Erzurumluoğlu, özellikle Avrupa’ya düzenli sevkiyatı olan müşterilerinin, yüklerini toplu olarak bu depoya göndermeye başladığını belirterek, “Böylece müşterilerimiz düzenli sevkiyatlarını parti parti gerçekleştirmek yerine tek seferde tamamlıyor. Uzun ya da kısa süreli depolayabildiğimiz bu yükleri, yine müşterilerimizin teslimat planlamaları doğrultusunda, istedikleri tarihlerde Avrupa’nın farklı şehirlerine teslim ediyoruz. Bu sayede, zaman ve maliyet avantajı kazandırarak ihracatçı müşterilerimizi rekabette bir adım öne taşıyoruz.” diye konuştu.

İtalya’da özmal araç ve ekipmanlarıyla hizmet veriyor

İtalya’da ve özmal araçları ve yıllardır birlikte çalıştıkları güvenilir tedarikçileriyle hizmet verdiklerinin altını çizen Erzurumluoğlu, “Güçlü altyapımızla lojistik süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyoruz. Tüm bu yatırım stratejisine paralel olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak adına, özmal Türkiye plakalı çekicilerimizin yanına 13 adet İtalya plakalı çekici yatırımı da gerçekleştirdik.” dedi. Erzurumluoğlu, Boltas olarak İtalya ve Avrupa’da en güvenilir lojistik servis sağlayıcıları arasında yer aldıklarına dikkati çekerek, şunları da kaydetti:

“Markamızın İtalya’daki yüksek bilinirlik ve olumlu algısını daha da güçlendiren bu yatırımlarımızı, global etkinliğimizi artıracak önemli bir adım olarak da görüyoruz. Farklı yatırımlarımızla İtalya ve Avrupa’da büyümeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber