Boltas, Trieste’ye Giden Yeni Ro-Ro Hattının Öncüsü Oldu

Şirket, Ambarlı – Trieste hattında başlayan yeni Ro-Ro hattının en önemli destekleyicisi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik istatistiklerine göre Türkiye ile Avrupa arasındaki düzenli Ro-Ro hatlarını kullanan tır, treyler, vagon gibi taşımacılık araçlarının sayısı, ocak-ekim aylarında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 68 arttı. Türkiye’de Ro-Ro ile ithalat-ihracat taşımacılığının öncülerinden olan Boltas, bu alanda rekabeti güçlendirecek yeni oluşumlara en çok katkı sağlayan lojistik şirketlerinin de başında geliyor.

Boltas Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, Grimaldi Group’un Türkiye-İtalya hattında Ro-Ro taşımalarına başlamasının sektörün geleceği açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıracak, dış ticaretini geliştirecek hamlelerin her zaman arkasında olduklarını vurguladı.

“Grimaldi’nin yeni Ro-Ro yatırımını güçlü şekilde destekliyoruz”

Türkiye'den İtalya’ya yapılan Ro-Ro seferlerini uzun yıllardır en çok kullanan şirketlerden biri olduklarını hatırlatan Çobanoğlu, “Babam Necmi Çobanoğlu, İstanbul ile Trieste arasında Ro-Ro taşımalarının başlamasında öncü rolü oynayan isimlerin başında gelmişti. Bugün biz de geçmişimizden aldığımız güçle Grimaldi Group’un Türkiye’deki yatırımının, dış ticaretimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Grimaldi Group’un açtığı hattı, ilk seferlerden itibaren en yoğun şekilde kullanan markayız. Bu konuda da sektöre öncülük ettik. Söz konusu yatırımı güçlü şekilde destekliyoruz. Farklı hatlarda yeni yatırımlar olursa, yeni operatörler pazara girerse onları da destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Çobanoğlu, Grimaldi’nin Türkiye-İtalya hattında haftada karşılıklı 2 sefer düzenlediğini, bunun kısa sürede daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, “Ro-Ro taşımacılığı zamanında teslimat, maliyet ve düşük karbon salımı açısından ithalatçı ve ihracatçılara önemli avantajlar sağlıyor.” dedi.

Ro-Ro seferleri dış ticareti artırıyor

Ocak-ekim aylarında yaklaşık 405 bin tır, tır tankeri, treyler, vagon, çekici, römork gibi taşımacılık aracının Türkiye ve Avrupa arasındaki düzenli Ro-Ro hatlarını kullandığına dikkati çeken Çobanoğlu, şunları da kaydetti:

“Bu sayı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 68’lik bir artışa işaret ediyor. TÜİK verilerine göre ocak-eylül döneminde Türkiye ile direkt Ro-Ro hatlarının bulunduğu Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Belçika’yla ticaret hacmi yüzde 56 artmış. Bu oran, AB geneliyle yapılan ticaretteki artışın üzerinde.

AB Yeşil Mutabakat kurallarının uygulanacağı önümüzdeki dönemde, Ro-Ro hatlarının öneminin daha da artacağı aşikâr. Biz Boltas olarak, özellikle ihracatçılarımızı Avrupa Ro-Ro hatlarını çok daha yoğun şekilde kullanmaya teşvik ediyoruz.”

Vira Haber