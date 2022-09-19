Borusan, Gemlik’te Kıyı ve Dip Temizliği Etkinliği Gerçekleştirdi

Borusan Holding, iklim, insan, inovasyon odak alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Borusan Limanı öncülüğünde 17 Eylül Temizlik Günü’ne istinaden Gemlik Gemsaz sahili ve Gemlik İskele Meydanı’nda kıyı ve dip temizliği gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürüten Borusan, Borusan Limanı öncülüğünde iklim odağında yeni bir grup projesi hayata geçirdi. Gemlik Gemsaz sahilinde Okyanus Gönüllü Borusanlılar eşliğinde kıyı temizliği yapılırken Gemlik İskele Meydanında profesyonel dalgıçlar ile dip temizliği gerçekleştirildi.

Yerel halkta çevre bilincini yükseltmeyi amaçlayan Borusan, etkinlik sonrasında kıyı ve deniz dibinden toplanan atıkları Gemlik İskele Meydanı’nda sergiledi. Temizlik etkinliği sonrası Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Sürdürülebilirlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel ile Borusan Okyanus Gönüllülerine yönelik Denizlerde Kirlilik eğitimi de gerçekleştirildi. Eğitimde deniz ve suların çevre için önemi ve su kirliliğinin nasıl önüne geçileceği aktarıldı.

Sürdürülebilirliği çalışmalarının temeline aldıklarını belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik; “Borusan’ın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliğine Borusan Okyanus Gönüllülerimizden yoğun katılım oldu. Borusan olarak çalışanlarımızla birlikte çevreye saygılı projeler üretmeye devam ederken, bu bilinci tüm çevremize de aşılıyoruz.” dedi.

Borusan, sürdürülebilirlik çalışmalarının iklim odağında 2030 yılında karbon nötr olmayı, su tüketimini azaltmayı hedeflerken temiz ve yenilenebilir enerji portföyü oluştururken karasal yaşamı desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte sürdürülebilir satın alma politikası devreye alınırken bertarafa giden atık oranının yüzde 50 düşürülmesi hedefleniyor.

Borusan’ın sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen Borusan Limanı, hayata geçirdiği çevreye saygılı ve sürdürülebilir projeleri sonucunda Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliği ile geliştirilen Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’ni Altın+ derecesiyle almaya hak kazanmıştı. Türkiye’nin ilk yeşil / eko limanlarından biri olan Borusan Limanı şimdiye dek hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projelerine ilerleyen dönemlerde de devam edecek.