Bot ile Jet Ski Çarpıştı, 20 Yaşındaki Genç Yaralandı

Boğazkent Mahallesi'nde bir otelde su sporları görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Yahya Karakaya, sabah saatlerinde jet ski ile denize açıldı. Karakaya'nın ardından, arkadaşı da botla peşinden giderek görüntü almak istedi. Ancak denizde seyir halindeyken jet ski ile bot çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bot, jet ski üzerine çıktı. Bu sırada botun pervanesi Karakaya'ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'daki bir hastanede tedavisi süren Karakaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Vira Haber