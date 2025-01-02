Bozcaada Açıklarında Slaç Basan Gemiye 39 Milyon TL Ceza

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan, 228 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli tanker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize atık bıraktığı gerekçesiyle tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası uygulandı.

Vira Haber