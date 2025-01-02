Bozcaada Açıklarında Slaç Basan Gemiye 39 Milyon TL Ceza
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 39 milyon TL para cezası kesildi.
A+A-
Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan, 228 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli tanker, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize atık bıraktığı gerekçesiyle tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası uygulandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : Bozcaada, Gemi, Deniz, Smaç Basan Gemi, Magic Lady
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.