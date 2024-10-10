Bozcaada Sualtı Günleri: Deniz Canlıları Eğitimi ve Temizlik Etkinlikleri Gerçekleşti

3 Ekim 2024 tarihinde başlayan ve Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği tarafından lojistik olarak desteklenen proje faaliyetleri sürecince Bozcaada özelinde bilimsel sunumlar, sualtı belgesel gösterimleri ve Bozcaada Gazi Ortaokulu Öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik ve deniz canlıları eğitimleri gerçekleştirildi. Bozcaada Liman Sualtı Temizlik etkinliği olan “Kristal Berrak Bozcaada” dalış faaliyeti, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu tarafından başlatıldı. Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapılan dalış etkinliğine Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’ndan gelen Dalgıç Ekip ve ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri Efe Tanyeri, T. Polat Turhan ve M. Mücahit Akal’ın dalışlara destek vermesiyle Bozcaada Limanı içerisinden çok sayıda atık lastik ve çöp çıkartıldı. Çıkarılan atıklar halka sergilendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ve ilginin yoğun olduğu faaliyetler arasında, Doç. Dr. Özalp bilimsel arşivi destekli Sualtı Fotoğraf Sergisi yapıldı. Sergi süresince Bozcaada Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanları, adada yaşam süren deniz canlıları ve korunması gereken hassas türler ile ilgili bilgilendirildi. 2024 yılının tema konuları arasında yer alan Posidonia deniz çayırları ve Özel Deniz Doğa Alanı statüsü alması gerektiği belirtilen nesli tehlike altındaki mercan Cladocora caespitosa kolonilerinin oluşturduğu resif alanı-Tuzburnu’na ilişkin koruma biyolojisi çalışmalarından bilgiler paylaşıldı.

Projenin bilimsel sunum faaliyetleri arasında Deniz Bilimlerinde Sivil Katkı

Bozcaada Özelinde Halk Bilim ve Sualtı Araştırmaları, Bozcaada Deniz Çayırları: Posidonia oceanica ve Önemi, Dalgıçlık Mesleği: Geçmişten Günümüze, Mercan Resiflerinde Son Durum: Koruma Alanı Hedefi Bozcaada ve Bozcaada Suları İstilacı Türler: Katil Yosun Caulerpa büyük ilgi gördü. Bununla birlikte Hayalet Ağlar ve Bozcaada Denizel Biyoçeşitliliğine Etkileri, Küresel Isınma Bağlantılı Mercan Ölümleri, Ayazma Kıyıları: Hassas Kayalıklar ve Denizel Biyoçeşitlilik ve Bozcaada Batıkları sunumları toplum farkındalığını arttırmayı hedefleyen konular arasında yer aldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği son gün faaliyetlerinde Denizel Biyoçeşitlilik Zengini Bozcaada sualtı belgesel gösterimi ile 6. Bozcaada Sualtı Günleri etkinlikleri sonlandırıldı.

Vira Haber