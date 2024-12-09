Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, seferleri iptal edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale Boğazı, Feribot Seferi
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