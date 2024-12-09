Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferlerine 'Fırtına' Engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, seferleri iptal edildi.

Vira Haber