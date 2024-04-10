Bozcaada’da Yaralanan Vatandaş Tahliye Edildi

Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı.

Vira Haber