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Bozcaada’da Yaralanan Vatandaş Tahliye Edildi

Bozcaada’da Yaralanan Vatandaş Tahliye Edildi

 Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı.

Vira Haber 

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