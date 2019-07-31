BP, Hürmüz'den yapılan tanker seferlerini durdurdu

İngiltere merkezli petrol şirketi BP’nin Mali İşler Direktörü Brian Gilvary, 10 Temmuz’da İran’ın şirkete ait gemilerden birini alıkoyma girişiminde bulunmasından bu yana şirkete ait hiçbir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmediğini açıkladı.

Şirketin şu an için Hürmüz Boğazı’nı kullanma niyetinde olmadığını belirten Gilvary, şirketin tanker kiralayarak petrol taşıma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgeye tırlarla ulaşmaya devam edeceklerini ifade eden Gilvary, ancak yakın bir dönemde Hürmüz Boğazı’ndan geçen BP bayraklı bir tanker görülemeyeceğinin altını çizdi.

Öte yandan şirketin petrol ve doğalgaz üretimindeki güçlü artış sayesinde ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi kazanç elde ettiği açıklandı.

Bu ay içerisinde İran’a ait üç gemi, BP’ye ait bir gemiye Hürmüz Boğazı’ndan geçerken alıkoyma girişiminde bulundu. Ancak bir İngiliz savaş gemisinden gelen uyarıların ardından geri çekilmek zorunda kaldılar.

Vira Haber