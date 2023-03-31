Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 azalışla 4.832,85 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,22 puan değer kaybetti.

Dün 4.896,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,84 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 4.876,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.812,07, en yüksek ise 4.881,75 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Türk Hava Yolları oldu. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 133,4 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 19,1700 liradan, avro 20,8190 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.978 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 78,5 dolardan işlem görüyor.

Vira Haber