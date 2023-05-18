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Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,53 dolardan işlem görüyor.

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Dün 77,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 76,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Vira Haber

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