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Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,90 dolardan işlem görüyor.

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Cuma günü 77,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 74,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'de beklenenden zayıf ekonomik verilerin, talep endişelerini yükseltmesi etkili oldu.

Ayrıca, küresel makroekonomik veri akışı, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Vira Haber

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