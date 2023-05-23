Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Dün 76,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yatırımcıların petrol talebinde mevsimsel artış beklentileri ve OPEC+ grubunun arz kesintilerinin piyasayı daraltacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD'de yaz sezonu yakıt talebi artışının başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs'taki Anma Günü tatilinin yaklaşması, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talep beklentilerini artırarak fiyatları destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıs başından itibaren uygulamaya koydukları günlük 1,2 milyon varillik kesintinin, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri desteklemesi de fiyatları desteklemeyi sürdürdü.

Vira Haber