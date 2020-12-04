Brexit’in Lojistik Süreçlere Etkisi Konuşulacak
Mars Logistics, 8 Aralık Salı günü saat 14:00’te Brexit’in Lojistik Süreçlere Etkisi başlıklı bir Webinar düzenleyecek.
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1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan Brexit süreci ile ilgili merak edilen soruların yanıt bulacağı online seminer herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak https://marslogisticswebinar.com/ adresinden izlenebilecek.
Mars Logistics İcra Kurulu Üyesi Özlem Pehlivanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek Webinarın konuşmacıları Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği Kurucu Ortağı Arkın Obdan, Avcı Gümrük Müşavirliği CEO’su Kemal Avcı ve Mars Logistics İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Şekli olacak.
Alanında uzman isimlerin Brexit sürecini ve sürecin lojistik sektörüne olan etkilerini anlatacağı seminerde izleyicilerin sorularına da yer verilecek.
Vira Haber
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Etiketler : mars logistics, brexit, webinar
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