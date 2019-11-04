Brezilya sahillerini Yunan tankeri kirletmiş

Brezilya kıyılarındaki petrol kirliliğinin nedeni ortaya çıktı. Venezüella'nın Jose Terminali’nden petrol yükleyen Yunanlı Delta Tankers Ltd. şirketine ait Bouboulina isimli petrol tankerinin yaklaşık 700 km’lik sahil şeridinde oluşan kirliliğine neden olduğu bildirildi.

Reuters tarafından görüntülenen bir federal polis belgesi, Yunanistan'ın Delta Tankers Ltd. şirketinin sahibi olduğu 2006 yılında inşa edilen, 276 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Bouboulina isimli petrol tankerin Venezüella'nın Jose Terminali’nde petrol yükledikten sonra 28-29 Temmuz tarihlerinde Brezilya kıyılarına yaklaşık 700 km (420 mil) civarında ham petrol sızdırdığını belirtti.

Şirket, o dönemde yaptığı açıklamada geminin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söylemişti.

Çelişen bilgiler ışığında Rio de Janeiro’daki polis soruşturmasıyla Brezilya’nın 2500 kilometresi boyunca tropik plajlarını kirleten gizemli petrol sızıntısının araştırılmasında çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Konuyla ilgilenen Brezilya avukatı, ülkenin yoksul kuzeydoğu bölgesindeki turizmciler ve balıkçılık topluluklarına zarar veren davada tazminat talep edileceğini söyledi.

Brezilyalı savcılar, “Şirket, kaptan ve gemi ekibinin, Atlantik Okyanusu'ndaki ham petrolün yayılması/salınması konusunda yetkililerle iletişim kurmada başarısız olduğuna dair güçlü kanıtlar var" dedi.

Federal polis ayrıca, Reuters tarafından görülen bir arama emri belgesine göre, deniz hizmetleri şirketleri Lachmann ve Seacor Holdings Inc CKH.N'nin alt kuruluşu olan Witt O’Briens'in Rio de Janeiro adreslerinde de aramalar yaptı.

Polis, isimlerini vermeden iki firmaya baskın yaptıklarını doğruladı. Hiçbir şirketin suç faaliyetlerinden şüphelenmediğini ancak her ikisinin de söz konusu Yunan firması ile ticari ilişkileri olduğunu söylediler.

Witt O’Briens, soruşturma altındaki geminin ve operatörün hiçbir zaman Brezilya'da müşterisi olmadığını, Brezilya ofisinin faaliyetlerinin polis soruşturmalarıyla ilgili olabilecek herhangi bir sözleşmeyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Brezilya makamları, gemiyi, mürettebatını ve şirketi daha fazla araştırmak için Interpol de dahil olmak üzere uluslararası ajanslardan işbirliği konusunda yardım istediklerini söyledi.

Federal savcılar, Brezilya Donanması’nın “denizde serbest bırakılmak üzere yağ ve suyun ayrılmasıyla ilgili yanlış işletim prosedürleri” nedeniyle ABD’de geminin daha önce gözaltına alınmasıyla ilgili olarak 4 gün boyunca bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Savcılar, iddia edilen ABD'de gözaltına alınma olayının ne zaman gerçekleştiğine dair detay vermediler.

Polis, oşinografik ve coğrafi konum verilerine göre, 28-29 Temmuz tarihleri arasında Yunan gemisinin sızıntının kaynağının yakınında dolaşan tek gemi olduğunu gösterdi.

Federal polise göre, Ağustos ayının sonundan Ekim ayının sonuna kadar yüzlerce plajın kapanması ve hayvanların ölmesiyle petrol 9 eyalette karaya vurdu. Kirliliği ekipman olmadan temizlemeye çalışan gönüllüler de hastalandı.

Brezilya, bugüne dek temizlik çalışmalarında sürdüğü sahillerden 2.000 ton çamur toplarken kalın ham maddeyle kaplanmış kuş ve deniz kaplumbağalarını iyileştirmeye çalışıyor.

Yetkililer, Brezilya'nın standart protokolleri takip ettiğini söylediler.

Ağır ham petrol, çoğu petrol sızıntısı gibi okyanus yüzeyinde yüzmediğinden yetkililer, geleneksel izleme ve kıyıdan uzak tutma yöntemlerinin etkisiz olduğunu söyledi.

Vira Haber