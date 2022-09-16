BTMCo A.Ş. İle Tersaneler Genel Müdürlüğü Genel Satış Sözleşmesi İmzaladı

Tersaneler Genel Müdürlüğü ve BTMCo A.Ş. arasında yapılan görüşmeler sonrasında hazırlanmış olan Anglo Belgian Corporation Yedek Parça Genel Sipariş Sözleşmesi, Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer ve BTMCo A.Ş. Genel Müdürü Serge Van Der Haegen tarafından imzalanarak yürürlüğe konuldu.

Söz konusu sözleşme kapsamında, Deniz kuvvetleri bünyesindeki askeri gemilerde, ana tahrik sistemi ve jeneratör dizeli olarak kullanılan ABC makinalarının tüm yedek parça tedarik işlemleri herhangi bir aracı firmayı gerek olmadan, doğrudan üretici firma temsilcisi vasıtasıyla, en hızlı ve en uygun şekilde, donanmamızın hizmetine sunulacak.

