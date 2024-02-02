BTMCo, Parsun Deniz Motorları İle Distribütörlük Sözleşmesi İmzaladı

Denizcilik sektöründe makine ve ekipman temini ve satış sonrası servis ve teknik destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında kurulan BTMCo firması, dıştan takma deniz motorları alanında PARSUN ile distribütörlük anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayla BTMCo, Türkiye’de PARSUN’un ilk ve tek yetkili satış ve servis distribütörü oldu.

Dünyanın en büyük dıştan takma motor üretim fabrikalarından birine sahip olan PARSUN, benzinli dıştan takma ve elektrikli dıştan takma motorlarıyla sınıfının en sağlam ve güvenilir motorlarını üretiyor. Ayrıca laynersiz silindir teknolojisini motorlarına uygulayan ilk üreticilerden biri. Motorlarında yeni teknoloji arayışlarına devam eden şirketin patent sayısı da sürekli artış gösteriyor. PARSUN’un şu anda 2,6 HP- 130 HP güç aralığına sahip deniz motorları bulunuyor. 200 HP- 300 HP gücüne sahip motorların çalışmaları da tamamlandı ve deniz seyir testleri devam ediyor. PARSUN’un fabrikası ISO; 9001 & ISO:14001 kalite sertifikalarına ürettikleri bütün ürünlerde CE sertifikasına sahip. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı isteklerini de karşılayan PARSUN firması son 20 yıldır dünyanın farklı bölgelerinden konusunda uzman mühendis ekibi ile çalışıyor.

Sektördeki saygın makine, motor ve ekipman üreticilerinin distribütörlüğünü yapan BTMCo ise geniş ürün yelpazesiyle denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü motor, şanzıman, pervane, yedek parça vb. ekipmanı tedarik ediyor. Türkiye merkezli BTMCo’nun İspanya’da çeşitli denizcilik ve endüstriyel ekipmanların dağıtımından sorumlu BTMiberia ve Kuzey Afrika’da nitelikli hizmetler ve deniz ürünleri sağlayan BTMafrica dâhil birçok şirketi mevcut. BTMCo büyüme stratejisi kapsamında ürün yelpazesini giderek genişleterek enerji sektörüne de makine ve ekipman tedarikine başladı.

Vira Haber